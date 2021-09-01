Горняк22: Эксперты перечислили лидирующие по уровню жизни регионы России

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Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что в целом по стране средняя заработная плата растет быстрее, чем минимальная стоимость жизни

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область оказались лидерами по уровню жизни по итогам II квартала 2021 года, сообщают «Известия».

При составлении рейтинга аналитики учитывали прожиточный минимум, среднемесячную зарплату и другие социально-экономические показатели. В десятку списка попали Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Мурманская область, Республика Коми и Якутия.

В топ-20 также вошли Санкт-Петербург, Камчатский и Красноярский края, Тюменская Московская, Ленинградская, Иркутская области, Татарстан и Кемеровская область.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский край «провалился» по зарплатам среди регионов Сибири. При этом власти рапортуют о регулярном росте доходов жителей.

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