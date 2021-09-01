Горняк22: «Дюна», «После» и «Шан-Чи»: самые ожидаемые кинопремьеры сентября 2021 года

Кино. Сериал Фото: pixabay.com

Осенью кинолюбителей ожидает множество долгожданных премьер. Рассказываем, какие фильмы посмотреть в кинотеатре в сентябре

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Первый блокбастер Marvel о супергерое китайского происхождения. По сюжету приключенческого боевика мастеру боевых искусств Шан-Ли предстоит противостоять призракам из собственного прошлого после того, как он внедрился в тайную организацию «Десять колец».

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 2 сентября.

«После. Глава 3»

Долгожданное продолжение романтической саги о юных влюбленных Тессы и Хардина. В третьей части фанатов ждет проверка на прочность любви главных героев. Они столкнутся с тайнами прошлого и новыми секретами, а также возлюбленные смогут понять, что значат друг для друга на самом деле.

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 2 сентября.

«Чужая Земля»

Фантастический триллер о нашей планете, которая пережила экологическую катастрофу и теперь полностью покрыта водой. По сюжету трое ученых отправляются на Землю, чтобы узнать, возможно ли начать все сначала. Их корабль терпит крушение при посадке на воду, в живых остается только одна девушка. Судьба всего человечества теперь лежит на ее плечах.

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 2 сентября.

«Небесная команда»

Фильм посвящен погибшим хоккеистам ярославского «Локомотива» и их преданным болельщикам. По сюжету фанаты и родственники хоккеистов отправляются в Минск, где состоится первый матч их любимой команды. Но никто из них н знает, чем закончится эта поездка.

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 9 сентября.

«Дюна»

Сюжет фильма разворачивается в будущем. Человечество расселилось по далеким планетам, а власть над обитаемым пространством делят могущественные семьи. В центре противостояния пустынная планета Арракис, главная ценность которой состоит в пряности. Это вещество, которое необходимо для космических перелетов. А контроль над этой планетой подразумевает контроль над Вселенной.

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 16 сентября.

«Узники страны призраков»

Футуристический боевик о спасении человечества с Николосом Кейджом. Главный герой фильма отправляется на спасение внучки губернатора города, единственного уцелевшего после взрыва. На миссию ему дается всего пять дней, если он не уложится в срок, то погибнет от взрывчатого устройства на его костюме.

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 16 сентября.

«Клаустрофобы 2: Лига выживших»

Продолжение психологического триллера о смертельно опасном квесте. Первая часть фильма вышла в 2019 году. Согласно сюжету, шестеро незнакомцев, которые стали единственными победителями смертельных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но на этот раз для них подготовлены более жуткие испытания. Это лига выживших.

Дата выхода фильма в кинотеатрах – 23 сентября.

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ТОЛК