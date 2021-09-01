Горняк22: Барнаульский преподаватель заказал в Интернете лекарство и получил срок

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Решение уже вступило в законную силу. Доводы апелляционной инстанции о необоснованном приговоре суд признал несостоятельными.

Преподаватель одного из барнаульских вузов получил три года условно за контрабанду сильнодействующего вещества, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как стало известно, мужчина через Интернет заказал из Белоруссии препарат, содержащий в своем составе тестостерон. Мужчина знал, что оборот сильнодействующих препаратов в России запрещен. При этом получателем лекарства он не являлся.

Он оплатил покупку онлайн, а потом получил заказ в отделении почты.

Суд назначил ему наказание. Доводы апелляции о необоснованном приговоре суд признал несостоятельными.

Ранее сообщалось, что барнаулец отделался «условкой» за продажу лекарства для похудения.

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