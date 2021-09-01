Горняк22: Стилист рассказала, какая одежда будет в тренде осенью 2021 года

Девушка в пальто Фото: pexels.com

По словам эксперта Эвелины Хромченко, наступающей осенью выглядеть модно можно будет в трикотажном костюме в горизонтальную полоску

Осенью в моду возвращается стиль 2000-х. Это и сапоги-ботфорты, и мини-юбки и бахрома, заявила эксперт по стилю Эвелина Хромченко, сообщает «Слово и Дело».

«Если вы выбираете ботфорты, обратите внимание, чтобы длина платья или юбки совпадала с линией сапог или полностью ее перекрывала», – отметила она.

По словам стилиста, новым трендом станут вязаные жилеты и классические костюмы. А для вечернего выхода будет актуально черное платье.

Эксперт подчеркнула, что цвета этой осени – бирюзовый, красный и желтый. На них рекомендуется ориентироваться при выборе верхней одежды.

«Яркое пальто – один из трендов сезона. Если вы выбрали мини, то колготки и обувь должны быть одного цвета. Это визуально сделает ноги длиннее», – добавила Эвелина Хромченко.

Ранее стилист рассказала, как женщинам старше 40 лет выглядеть модно. По словам эксперта, монохромное сочетание – это беспроигрышный вариант для любого гардероба.

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