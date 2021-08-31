Горняк22: В России 13-летнего подростка застрелили во время охоты на уток

Лодка Фото: СУ СК по Вологодской области

Ребенок скончался в местной больнице через несколько часов после ранения. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

В Вологодской области 38-летний отец подозревается в убийстве своего 11-летнего сына, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 26 августа отец и сын находились в лодке на озере Лозско-Азатское, где охотились на водоплавающую птицу. В какой-то момент гладкоствольное ружье в руках у мужчины выстрелило, и заряд попал мальчику в грудь. Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка. Суд отказал в заключении подозреваемого под стражу. Против ареста высказалась и мать погибшего подростка. Она заявила, что считает случившееся несчастным случаем и нуждается в поддержке мужа.

Ранее пьяный пенсионер застрелил двухлетнюю девочку на руках у матери. Ребёнок погиб на месте после выстрела в голову.

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