Горняк22: Алтайские школы получат более 20 автобусов перед началом учебного года

Школьный автобус Фото: instagram.com/educaltai

В школах заменили старый подвижной состав, у которого уже заканчивается срок эксплуатации. Такие машины становятся небезопасными для перевозки учеников

В Алтайском крае школы накануне нового учебного года получат 20 современных автобусов, сообщает «Вести Алтай».

Новую технику закупили на средства регионального бюджета. Всего в 2021 году обновят 100 автобусов. 55 машин закупят на федеральные деньги.

«Нам нужно 100 автобусов. 45 покупают в этом году за счет краевых средств. 23 из них приобретены и до 1 сентября поступят в районы, по 22 ведутся закупки», – рассказала врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.

Всего в крае на 674 школьных маршрутах задействовано более 500 автобусов. Каждый день они возят в школы около 12 тысяч учеников. Автомобили созданы с учётом особенностей сельской местности, но из-за плохих дорог возникают проблемы с провозкой школьников.

Ранее в Алтайском крае власти рассказали о нехватке учителей в барнаульских школах. Сейчас свободными остаются более 3% вакансий.

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