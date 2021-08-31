Горняк22: Павел Грудинин посетит Алтайский край в начале сентября

Павел Грудинин Фото: Анна Меньшикова

В программе поездки — посещение ряда районных центров, а также города Рубцовска. В завершении визита политик проведет встречу в Барнауле

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин в рамках тура по Сибири посетит Алтайский край. Об этом на своей странице в Instagram сообщила лидер коммунистов региона Мария Прусакова.

«Павел Николаевич Грудинин прилетает на Алтай 2 и 3 сентября», – написала она.

По словам Прусаковой, в планах у политика – посещение нескольких райцентров, а также Рубцовска и Павловска. В завершении визита Грудинин будет работать в Барнауле.

Это уже не первая поездка политика в регион. В феврале он прилетал на Алтай, чтобы принять участие в региональной конференции алтайских коммунистов в Барнауле.

Ранее называлось возможным участие Грудинина в выборах в Госдуму по Славгородскому округу (№ 42). Однако намерение таковым и осталось.

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