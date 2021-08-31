Горняк22: Каждый пятый побывавший на Алтае турист пожаловался на «задранные» цены

Туристы Фото: pixabay.com

При этом, в отличие от других регионов, путешественники не высказали претензий к отсутствию туристической инфраструктуры в республике

Побывавшие в Республике Алтай туристы чаще всего жалуются на завышенные цены на услуги и местную продукцию, сообщает портал SuperJob по результатам собственного исследования.

Об этом, в частности, заявили свыше 20% респондентов.

Среди других наиболее раздражающих факторов – небрежное отношение к природе и мусор (12%), плохие дороги – (9%).

В свою очередь среди местных жителей недовольство вызывает неуважительное отношение к коренному населению и природе (22%), невоспитанность туристов (21%). Ничего не раздражает в путешественниках 39% жителей Алтая.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на видео попал конфликт местного жителя с туристами в Республике Алтай.

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