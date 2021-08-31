Горняк22: В России дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2031 года

Дом. Дача Фото: pixabay.com

По словам авторов инициативы, законопроект также нацелен на защиту прав наследников. Дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, сообщает ТАСС.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет. Так, упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что новые нормы позволят людям легализовать дома на земельных участках, которые были построены до 14 мая 1998 года.

Ранее «Толк» сообщал, что с 1 сентября в России стартует «гаражная амнистия». В стране более 4 млн построек официально не имеют владельца.

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