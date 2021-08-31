Горняк22: 15-летнюю россиянку, которая ушла к подруге на день рождения, нашли убитой

Полиция Фото: pixabay.com

Мужчинам, которые предположительно совершили убийство, уже предъявили обвинение. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО

В селе Питяково Башкирии пропавшую 15-летнюю девочку нашли убитой и изнасилованной, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, 26 августа в полицию обратилась мать потерпевшей. По её словам, дочь ушла на день рождения к подруги и не вернулась. Полицейские нашли тело девочки с признаками насильственной смерти в яме в лесополосе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве задержали двух местных жителей 21 и 24 лет. Они признали свою вину.

По данным следствия, подозреваемые присоединились к компании, в которой потерпевшая отмечала день рождение. Один из мужчин предложил продолжить празднование у него дома. В частном доме, после того, как все остальные разошлись, подозреваемые изнасиловали и задушили девочку.

Ранее мать двоих детей изнасиловали и убили в гараже, а потом угнали ее машину. Подозреваемого задержали в тот же день.

ТОЛК