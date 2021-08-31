Горняк22: Трогательные стихи на 1 сентября учителю начальных классов

1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com

Одним из этапов подготовки к 1 сентября является заучивание стихотворений. «Толк» сделал подборку трогательных поздравлений с Днем знаний учителям начальных классов

Поздравления учителям на 1 сентября в стихах

Вы лучший учитель на свете,

Свет знаний готовы дарить!

Вас любят, наверно, все дети,

Ведь есть у вас дар — научить! Мы вам от души пожелаем

Успехов в учебных делах!

Пусть школа для вас будет раем,

Пусть счастье сияет в глазах!

Учителю начальных классов

В день знаний нужно пожелать —

Быть терпеливей с каждым часом

И никогда не унывать.

Для всех детей служить примером,

Легко предмет преподавать,

Еще добра, надежды, веры,

Свой труд ценить и уважать!

Вас с Днем знаний поздравляю,

Малыши уже вас ждут,

Вам любовь и уважение

Детки славные несут. Сил желаю вам побольше

И терпения во всем.

Не подводит пусть здоровье,

Бьет энергия ключом.

Поздравления учителям на 1 сентября в прозе

Букет. Цветы. Корзина Фото: Pexels с сайта Pixabay

Дорогие и уважаемые наши учителя, вот вы снова стоите на старте годового забега по школьной программе. Пускай этот год будет результативным, продуктивным, познавательным и интересным. Желаем вам стального терпения, гранитного здоровья, лучистого счастья и шелковых учеников.

С Днём знаний, дорогой учитель! Пусть новый год учебный принесёт море положительных эмоций и отличных отметок. Пусть школьная жизнь будет полна яркими событиями и грандиозными достижениями.

Поздравляю с днем знаний и желаю вам исполнения всех желаний. Желаю, чтобы ваши ученики были самыми дружными и предприимчивыми, чтобы профессия приносила только позитивные и счастливые воспоминания, чтобы каждый миг был полон гордости за свое призвание и работу!

Короткие поздравления учителям на 1 сентября

Учитель, с праздником! С Днем знаний!

В денек осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы — одна семья.

1 сентября. День знаний. Ребенок Фото: pixabay.com

В День знаний Вас мы поздравляем,

И с уважением большим

Вам достижений пожелаем

И подарить цветы спешим!

Это праздник ваш законный,

Вы несете людям свет,

На любой вопрос мудреный

Подготовите ответ.

Источник

ТОЛК