Горняк22: Трогательные стихи на 1 сентября учителю начальных классов
1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com
Одним из этапов подготовки к 1 сентября является заучивание стихотворений. «Толк» сделал подборку трогательных поздравлений с Днем знаний учителям начальных классов
Поздравления учителям на 1 сентября в стихах
Вы лучший учитель на свете,
Свет знаний готовы дарить!
Вас любят, наверно, все дети,
Ведь есть у вас дар — научить!
Мы вам от души пожелаем
Успехов в учебных делах!
Пусть школа для вас будет раем,
Пусть счастье сияет в глазах!
Учителю начальных классов
В день знаний нужно пожелать —
Быть терпеливей с каждым часом
И никогда не унывать.
Для всех детей служить примером,
Легко предмет преподавать,
Еще добра, надежды, веры,
Свой труд ценить и уважать!
Букет. Цветы. Корзина Фото: Pexels с сайта Pixabay
Вас с Днем знаний поздравляю,
Малыши уже вас ждут,
Вам любовь и уважение
Детки славные несут.
Сил желаю вам побольше
И терпения во всем.
Не подводит пусть здоровье,
Бьет энергия ключом.
Поздравления учителям на 1 сентября в прозе
Дорогие и уважаемые наши учителя, вот вы снова стоите на старте годового забега по школьной программе. Пускай этот год будет результативным, продуктивным, познавательным и интересным. Желаем вам стального терпения, гранитного здоровья, лучистого счастья и шелковых учеников.
С Днём знаний, дорогой учитель! Пусть новый год учебный принесёт море положительных эмоций и отличных отметок. Пусть школьная жизнь будет полна яркими событиями и грандиозными достижениями.
Поздравляю с днем знаний и желаю вам исполнения всех желаний. Желаю, чтобы ваши ученики были самыми дружными и предприимчивыми, чтобы профессия приносила только позитивные и счастливые воспоминания, чтобы каждый миг был полон гордости за свое призвание и работу!1 сентября. День знаний. Ребенок Фото: pixabay.com
Короткие поздравления учителям на 1 сентября
Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денек осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы — одна семья.
В День знаний Вас мы поздравляем,
И с уважением большим
Вам достижений пожелаем
И подарить цветы спешим!
Это праздник ваш законный,
Вы несете людям свет,
На любой вопрос мудреный
Подготовите ответ.
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