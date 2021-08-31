Горняк22: На пяти перекрестках Барнаула 31 августа отключат светофоры
Светофор Фото: pixabay.com
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде этих участков и соблюдать требования дорожных знаков
На нескольких перекрестках Барнаула 31 августа отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Уточняется, что мера нужна для планового ремонта электросетей.
Отключение пройдет с 09.00 до 12.00 на участках:
– проспект Ленина – улица Гоголя
– проспект Ленина – улица Никитина
– проспект Социалистический – улица Никитина
– проспект Красноармейский – улица Никитина
– улица Георгия Исакова – улица Шукшина
В администрации принесли извинения автомобилистам за доставленные неудобства.
Ранее стало известно о том, что на запуск трамваев в поселок Южный Барнаула может понадобиться до 1 млрд рублей.