Горняк22: Хоккеисты «Динамо — Алтай» подарили номер #22 болельщикам

Форма болельщика "Динамо-Алтай" Фото: хоккейный клуб "Динамо — Алтай"/"ВКонтакте"

Руководство спортивного клуба объяснило решение стремлением выразить дань уважения поклонникам этого вида спорта и самой команды

Хоккейный клуб «Динамо – Алтай» решил навсегда вывести из оборота 22-й игровой номер, передав его болельщикам. Об этом сообщает официальная страница команды в соцсети «ВКонтакте».

«С этого дня цифры #22 принадлежат исключительно Вам, наши болельщики!», – говорится в сообщении.

Решение руководство объяснило данью уважения к поклонникам спорта.

Теперь цифра «22» появится на официальной символике клуба, которую смогут приобрести болельщики. Такой же номер получит енотик Крага – маскот клуба.

Ранее «Толк» сообщал о том, что «Динамо-Алтай» надеется на повышение в классе по итогам сезона.

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