Горняк22: Хоккеисты «Динамо — Алтай» подарили номер #22 болельщикам
Форма болельщика "Динамо-Алтай" Фото: хоккейный клуб "Динамо — Алтай"/"ВКонтакте"
Руководство спортивного клуба объяснило решение стремлением выразить дань уважения поклонникам этого вида спорта и самой команды
Хоккейный клуб «Динамо – Алтай» решил навсегда вывести из оборота 22-й игровой номер, передав его болельщикам. Об этом сообщает официальная страница команды в соцсети «ВКонтакте».
«С этого дня цифры #22 принадлежат исключительно Вам, наши болельщики!», – говорится в сообщении.
Решение руководство объяснило данью уважения к поклонникам спорта.
Теперь цифра «22» появится на официальной символике клуба, которую смогут приобрести болельщики. Такой же номер получит енотик Крага – маскот клуба.
Ранее «Толк» сообщал о том, что «Динамо-Алтай» надеется на повышение в классе по итогам сезона.