Горняк22: Посетительницу ТЦ в Бийске зажало автоматической дверью

Падение Фото: instagram.com/biysk_moy_gorod

На помощь пострадавшей пришла сотрудница одного из отделов — на место вызвали бригаду медиков. До их приезда женщина оставалась лежать на полу ТЦ

В Бийске посетительницу торгового центра зажало автоматической дверью. Об этом сообщает сообщество «Бийск – мой город» в Instagram.

Инцидент произошел днем 28 августа.

По словам свидетелей произошедшего, створки устройства начали смыкаться, когда пожилая женщина проходила между ними. В результате пенсионерка упала на пол. На место вызвали бригаду медиков. О состоянии пострадавшей не сообщается.

По данным источника, ЧП произошло в ТЦ «Ривьера». В комментариях горожане рассказывают, что и сами получали ушибы от дверей в торговом комплексе.

Ранее «Толк» сообщал о том, что трехлетняя россиянка погибла при выходе из автобуса.

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