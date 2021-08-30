Горняк22: ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Барнаулом

Кадр из видео Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Предварительно установлено, что пенсионер за рулем «четверки» столкнулся с попутным Fiat Ducato. В результате аварии мужчина погиб

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля под Барнаулом.

Авария произошла 29 августа около 09.07 на автодороге Р-256 Чуйский тракт в 800 метрах от села Озерки.

По предварительным данным ведомства, 71-летний водитель-мужчина за рулем ВАЗ-2104, двигаясь в сторону Барнаула допустил столкновение с Fiat Ducato под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения водитель «четверки» скончался до приезда медиков. Его 70-летнюю пассажирку, а также пассажиров микроавтобуса – 40– и 53-летнюю женщин с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Тальменскую ЦРБ. Об их состоянии не сообщается.

Как уточнили «Толку» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель микроавтобуса вез своих знакомых.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ТОЛК