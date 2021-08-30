Горняк22: 23-летний вратарь погиб во время матча в Калининграде
Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Молодой человек во время игры столкнулся на поле с игроком соперников и потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти
В Калининграде во время футбольного матча погиб 23-летний вратарь команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Трагедия произошла во время товарищеской игры любителей.
В игровом эпизоде Шишмарев столкнулся с форвардом соперника – молодежной команды «Балтика», и не смог подняться с поля. Оперативно прибывшие на место медики около часа боролись за жизнь футболиста, но не сумели его спасти.
Предварительно, после столкновения у футболиста запал язык и он задохнулся.
Шашмарев был сотрудником МЧС в звании сержанта. У него осталась девушка.
По роковой случайности инцидент произошел в день смерти другого вратаря – ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун.
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