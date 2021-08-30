Горняк22: СМИ сообщили об убийстве афганского певца Фавада Андараби

Боевики Фото: mediarepost.ru

Исполнителя вывели из собственного дома и расстреляли. Информацию о расправе журналистам подтвердили родственники музыканта

Известный афганский певец Фавад Андараби был убит 28 августа. Об этом со ссылкой на телеканал Times Now сообщает ТАСС.

По данным ресурса, расправу учинили боевика захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Сообщается, что музыканта вывели из собственного дома в Баглане и расстреляли.

Андараби преимущественно исполнял народную музыку, в своих песнях поддерживал противников «Талибана».

Ранее «Толк» делал разбор о том, кто такие талибы и чего они хотят.

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