Горняк22: Уроженка Алтайского края с детьми оказалась заблокирована в Сирии

Лагерь беженцев Фото: pixabay.com

Женщина поверила гражданскому мужу, который сулил ей переезд в Турцию. Однако в итоге семья оказалась в САР, где мужчину убили

Уроженка Алтайского края с двумя несовершеннолетними дочерьми не может покинуть Сирию, куда в свое время уехала с гражданским мужем. Об этом на своем странице в Instagram сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин.

К омбудсмену обратилась бабушка женщины – жительница Горняка. Она рассказала, что сначала мужчина уверял всех, что после переезда семья будет жить в Турции, однако люди оказались в САР. Спустя некоторое время мужа внучки убили, а ее саму вместе с детьми поместили в лагерь беженцев. Там у них якобы отобрали все документы и теперь не отпускают на родину.

Для вызволения родственников с территории иностранного государства женщине необходимо восстановить документы, подтверждающих гражданство и родственные связи.

Ларин сообщил, что взял ситуацию на особый контроль.

С 2011 года в Сирии длится гражданский конфликт. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей. Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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