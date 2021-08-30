Горняк22: Дина Саева показала страстный поцелуй с таинственным незнакомцем
Дина Саева Фото: instagram.com/senoritasaeva
Девушка увлеклась катанием на питбайках. После очередной такой поездки она поделилась снимком, на котором страстно целуется с молодым человеком
Звезда TikTok Дина Саева (Мадина Басаева) показала откровенное фото поцелуя с загадочным незнакомцем. Снимок она выложила в сторис своего Instagram.
В кадре молодые люди лежат на песке после катания на питбайках. При этом лицо избранника тиктокерша прикрыла смайликом.
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Кто стал избранником Саевой – доподлинно не известно. В прессе появились слухи, что это может быть младший брат певца Элджея (Алексей Узенюк) – 18-летний Данила.
Прежде 22-летней Саевой приписывали отношения с певцом Егором Кридом.
Ранее «Толк» рассказывал о том, кто такая Дина Саева и почему подписчики беспокоятся за здоровье королевы TikTok.