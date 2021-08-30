Горняк22: 19 286 заразившихся коронавирусом выявили в России за сутки

Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Больше всего новых случаев инфекции выявили в Москве (1 444), Санкт-Петербурге (1 318), Московской (914), Свердловской (523) и Ростовской (485) областях

В России за минувшие сутки выявили еще 19 286 заразившихся коронавирусом. Об этом 29 августа сообщает оперштаб.

Число смертей инфицированных пациентов за это время увеличилось на 797. При этом выписаны с выздоровлением 16 804 человека.

Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии составило свыше 6,8 млн человек. За это время умерли 181 637 из них, выздоровели более 6,1 млн.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать постковидного синдрома.

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