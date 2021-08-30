Горняк22: «Букетно-цветочный период». Гороскоп на сегодня, 30 августа

Пара. Любовь. Молодость Фото: Pixabay

У Раков в отношениях наступит гармония, Тельцы сами будут хозяевами своего счастья, а Львов ожидает глобальный успех, прогнозируют астрологи

Гороскоп для Овна на 30 августа

Астрологи дают Овнам неожиданный (и довольно сложный) для понедельника совет: расслабиться и отложить проблемы до завтра. День не слишком хорош для новых начинаний.

Гороскоп для Тельца на 30 августа

Настроение Тельцов зависит только от них. Планы могут не реализоваться.

Гороскоп для Близнецов на 30 августа

Огромную радость способно принести безумное решение и бездумный поступок. Однако в делах у Близнецов все будет падать из рук.

Гороскоп для Рака на 30 августа

В отношениях с любимым человеком астрологи обещают Ракам «букетно цветочный» период. А вот деловые качества будут дремать. Противопоказаны слежка, шпионаж.

Гороскоп для Льва на 30 августа

Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Львов ждет глобальный успех во всем. Однако возможно им все равно потребуется психологическая поддержка близких.

Гороскоп для Девы на 30 августа

Спонтанная идея Дев найдет поддержку. Возможно, им захочется напиться. Или как минимум сходить в ресторан или кафе.

Гороскоп для Весов на 30 августа

Радость принесет неожиданная встреча со старым другом. Какие бы кризисные ситуации не происходили вокруг, важно сохранять спокойствие.

Гороскоп для Скорпиона на 30 августа

Астрологи порадовали Скорпионов шансом неожиданного выигрыша. Из-за того, что рутинные дела будут даваться с трудом, представители знака 30 августа могут остановиться всего за шаг до успеха.

Гороскоп для Стрельца на 30 августа

Удача. Бросок костей Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

У Стрельцов есть шанс преодолеть фобию и проявиться невиданное мужество.

Гороскоп для Козерога на 30 августа

Возможно полезное знакомство с влиятельными людьми. Не стоит принимать скоропалительных решений.

Гороскоп для Водолея на 30 августа

Водолеям удастся прикоснуться к счастью, пророчат астрологи. В течение дня важно не растерять боевой дух за работой. Возможно, придется доказывать точку зрения старшим.

Гороскоп для Рыб на 30 августа

Астрологи советуют не бояться брать ответственность за крупные проект и не пытаться никого обмануть.

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ТОЛК