Горняк22: Астрологи назвали 5 самых опасных дней в сентябре 2021 года

Планета. Меркурий. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay

В сентябре нас ждет пять опасных дней, но это совсем не значит, что должно случиться что-то плохое. Просто в эти дни стоит быть более осторожными

10 сентября – переход Венеры в Скорпиона

Когда планета Венера перейдет в знак Скорпиона, люди станут суетливыми и не пунктуальными, а также слабыми и ленивыми. Астрологи сообщают, что 10 сентября планы многих людей могут сорваться.

11 сентября – Луна в перигее

В этот день произойдет сильное сближение Луны с Землей в момент ее роста в Скорпионе. Такое положение негативно скажется на настроении и удачи в любви. Этот период может спровоцировать ревность и недоверие в паре. Велик риск распада отношений, которые начались недавно. Астрологи советуют в этот день не проводить время рядом со своей второй половиной, не просить ее о помощи и не высказывать претензии.

15 сентября – переход Марса в Весы

Последствия этого перехода отразятся на нас не только 15 сентября, но и в следующие полтора месяца. Астрологи называют этот день днем дисгармонии и дисбаланса. Также в этот период могут вернуться вредные привычки, вероятны измены супругов и формирования любовных треугольников.

21 сентября – Полнолуние в Овне

Астрологи советуют не выходить в этот день из собственной зоны комфорта. Лучше всего заниматься самыми простыми делами или просто отдохнуть. 21 сентября – вторник, будний день, в который не всем удастся хорошо отдохнуть, поэтому астрологи рекомендуют меньше уставать.

27 сентября – начало ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий будет сулить всем неприятности финансового характера. В этот день и последующие три недели лучше воздержаться от дорогих и необдуманных покупок. В это время настроение может быть не стабильным, а на первый план выйдут неприятные воспоминания и обиды.

Источник

ТОЛК