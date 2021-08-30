Горняк22: Министр спорта отреагировал на гибель замглавы алтайской Федерации рафтинга

Алексей Перфильев Фото: Виталий Барабаш

Спортсмен-водник вместе с туристической группой проходил маршрут шестой категории сложности на реке Башкаус в Республики Алтай

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев принес соболезнования семье и близким погибшего во время сплава вице-президента региональной Федерации рафтинга и гребного слалома Кирилла Косогорова. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Министерство спорта Алтайского края выражает соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Кирилла», – написал глава ведомства.

По его словам, Косогоров был «одним из опытнейших каякеров России», неоднократным призером и победителем международных соревнований.

Трагедия произошла 28 августа на реке Башкаус в Республики Алтай. Группа туристов из шести человек проходила маршрут высшей категории сложности. Каяк Косогорова перевернулся. Товарищи смогли вытащить спортсмена из воды, однако спасти его не удалось.

Из-за труднодоступности местности эвакуировать тело будут 30 августа вертолетом, при этом спасателям придется десантироваться с воздуха на землю, чтобы поднять тело на борт.

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