Горняк22: Многодетные семьи на Алтае смогут получать деньги вместо бесплатной земли

Многодетные семьи. Обувь Фото: pixabay.com

Пока речь идет о выплатах компенсаций примерно 2 тысячам семей Алтайского края, сумму определит правительство, а утвердят депутаты

Многодетные семьи Алтайского края, где воспитывают пять и более детей, смогут получить разовую денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка. Предусматривающий это законопроект в первом чтении приняли депутаты краевого заксобрания (АКЗС) 27 августа.

Возможность получать бесплатно земельные участки в стране ввели в 2011 году. Но реализация натолкнулась на главную проблему — обеспеченной инфраструктурой земли оказалось крайне мало, а на обеспечение участков в чистом поле у местных властей нет денег. В результат в регионах, в том числе и в Алтайском крае, стали выстраиваться огромные очереди.

Сейчас в крае — свыше 13 тысяч таких желающих, и двигается очередь крайне медленно. Именно поэтому и возникла идея предусмотреть возможность денежной компенсации. Законодательно «иные меры» земельный кодекс закрепил еще в 2015 году.

«Нам поступали предложения о введении выплат, даже если их размер будет ниже стоимости участка», – рассказала депутат-единоросс Ирина Солнцева.

Разные фракции АКЗС выходили с инициативами ввести механизм компенсации, они даже поспорили из-за этого. В итоге на августовскую сессию законопроект вынесли «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Документ оказался пока компромиссным — не для всех многодетных семей, а для их части — где свыше пяти детей. Но и таких в крае около 2 тысяч, рассказывала ранее «Толку» Солнцева.

Потратить деньги можно будет только целевым образом — на покупку того же участка, на его подключение к сетям, на уплату первоначального взноса при получении кредита на жилье, на аренду земельного участка под строительство и т. д.

Сумму будет определять правительство, а депутаты — утверждать при принятии бюджета. Ранее Солнцева говорила, что обсуждается размер порядка 200 тысяч рублей.

Глава фракции «СР» Александр Молотов назвал этот документ долгожданным. По его словам, это «начало пути решения злободневной проблемы».

Дорабатывать законопроект придется уже новому созыву заксобрания, который начнет работать после сентябрьских выборов.

ТОЛК