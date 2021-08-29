Горняк22: В Пермском крае разбился самолет Су-24 — пилоты живы
Су-24 Фото: aviarf.ru
Известно, что после ЧП летчики самостоятельно добрались до близлежащей деревни и связались с командованием. Их эвакуировали в Пермь
27 августа в Пермском крае разбился самолет Су-24 с двумя пилотами на борту. Они успели катапультироваться, сообщает ТАСС.
Сейчас экипаж находится в больнице – жизни летчиков ничего не угрожает. У них диагностировали переломы рук.
Судно направлялось на предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что опытный образец военного судна Ил-112 потерпел крушение в Подмосковье.