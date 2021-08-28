Горняк22: В Новосибирске 13-летнего подростка нашли мертвым в своей квартире
Скорая помощь Фото: pixabay.com
На теле ребенка не нашли следов насильственной смерти. В настоящий момент следователи проводят проверку по факту случившегося
25 августа в Кировском районе Новосибирска 13-летнего подростка нашли мертвым в квартире, где он жил, сообщает «НГС».
Стало известно, что ребенка обнаружили его родственники. У подростка были проблемы с сердцем. Мальчик с рождения и до 2020 года стоял на учете у кардиолога.
Семья, в которой воспитывался подросток, была благополучной.
Ранее в Новосибирске восьмилетний мальчик умер после падения с велосипеда. Сестра побежала звать на помощь взрослых, но ребенок скончался от потери крови.