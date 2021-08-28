Горняк22: «Вы сами-то в это верите?»: депутаты громко обсудили Стратегию развития Алтая

Стелла. Алтайский край Фото: Анна Меньшикова

Одна часть депутатов назвала новый документ ответом вызовам современности, а другая не увидела в нем ответов на главные проблемы региона

27 августа депутаты краевого заксобрания (АКЗС) приняли в окончательном чтении новую Стратегию развития Алтайского края до 2035 года. В дискуссии приняли участие 10 человек. Градус обсуждения постоянно возрастал, а лидер КПРФ на Алтае Мария Прусакова в итоге так эмоционально поспорила с вице-спикером Сергеем Серовым, что тому отключили микрофон и его успокаивал председатель.

Напомним, в первом чтении проект Стратегии приняли еще в конце 2019 года. Затем работу над ней приостановили из-за коронавируса. Позже губернатор края Виктор Томенко отмечал, что это даже оказалось на пользу, так как на федеральном уровне власти пересмотрели показатели нацпроектов. И их уже учитывали, когда возобновили подготовку документа ко второму чтению.

Какие цели ставит Стратегия

Основные цели Стратегии глава региона сформулировал так: устойчивый экономический рост, который даст возможность создать комфортную среду для жизни, творчества и самореализации.

Алтайский край видится как ведущий аграрно-индустриальный экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока. Делается ставка на постоянное «повышение инвестиционной и инновационной активности», рассказал Анатолий Нагорнов, и. о. министра экономического развития. Предполагается создание и развитие крупных производств.

Согласно Стратегии, к 2035 году зарплаты в крае вырастут в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – в 2,1 раза, экспорт – в 3 раза, экономический рост – в 1,8 раза, урожайность – плюсом еще 1 млн тонн.

«Стратегия – это ответ на глобальные вызовы, это образ будущего и система долгосрочных приоритетов, единая повестка для дальнейших тактических действий», – сказал Нагорнов.

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«Чтобы хотя какая-то была»

Лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов начал с того, что не принимать документ нельзя, так как регион не может жить без ориентиров развития, как корабль – без руля и ветрил. Он рассказал, что интересовался у властей края, готовы ли они отвечать за исполнение поставленных целей, и ему пообещали, что да, готовы.

Он признался, что критиковал разработчиков за высокие формулировки, но потом эксперты ему объяснили, что это хорошо, так и должно быть. Но чтобы добиться этих задач, нужно работать над удовлетворением базовых потребностей жителей – тем же ростом зарплат, добавил депутат.

«Мы не популисты и понимаем, что без Стратегии дальше двигаться невозможно», – резюмировал он.

Напомним, что на одном из обсуждений Стратегии в апреле – в кругу молодежи – Молотов говорил, что Стратегия должна быть документом, где прописано, «как мы будем двигаться»:

«Я иногда думаю: это мы такие дурачки и что-то неправильно понимаем. Мы ищем в Стратегии какие-то цифры о реальном человеке. Нас интересует проблема бедности. Как она будет решаться?».

Недовольство документом на сессии высказал и эсер Василий Железовский – исходя из своих социалистических взглядов, как он пояснил, потому что Стратегия отражает капиталистическую идеологию, а людей рассматривает только как трудовой ресурс и, значит, «слабо отражает интересы жителей». Он согласился поддержать ее «только потому, что должна быть какая-то стратегия».

Еще один член фракции, Владислав Вакаев, обратил внимание, что в Стратегии «не совсем бьются цифры». Обычно рост зарплат напрямую связан с динамикой внутреннего регионального продукта. А в предложенном документе рост в сельском хозяйстве запланирован в 1,4 раза, в промышленности – в 1,7, а зарплаты при этом почему-то должны вырасти в 3,7.

Кроме того, в документ, на его взгляд, слабо «вписаны» интересы территорий края. «А с этого нужно начинать. Образ будущего может воплотиться только тогда, когда в него поверят люди, а для этого они сами должны принимать участие в разработке», – подчеркнул Вакаев.

В итоге справедливороссы проголосовали за принятие документа.

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«Край прекратит существование?»

Владимир Семенов, лидер фракции ЛДПР, не отклонился от изначального критического настроя, который демонстрировал и на упомянутой встрече с молодежью.

Тогда он сказал: «То, что мы сейчас видим, – это, если говорить коротко, караул». Он имел в виду, что стратегия должна быть нацелена на создание условий для того, чтобы люди оставались жить в регионе и хорошо тут зарабатывали. А этого нет. Эту же риторику он сохранил и на сессии.

Из трех предложенных сценариев развития, сказал Семенов, он не увидел ни одного, который бы приводил к снижению темпов оттока населения и повышению зарплат до среднероссийских показателей.

«И возникает вопрос: к чему эта стратегия приведет?» – спросил он. Если этот тренд сохранится в долгосрочной перспективе, рассуждал он, то край вообще прекратит существование. «К этому ли мы стремимся?» – спросил Семенов. Он сказал, что да, цели кажутся недостижимыми, но, по его мнению, в России не раз доказывали, что умеют добиваться невозможного.

Кроме того, считает депутат, вызывают сомнения предлагаемые драйверы роста: «Бирюзовая Катунь» и игорная зона – в туризме, Мунайский разрез – в энергетике и т. д.

Фракция в итоге проголосовала против – как подчеркнул Семенов, «к сожалению и не из популистских соображений, не из предвыборной конъюнктуры».

«Некому будет воплощать Стратегию»

Выступления единороссов оказались неожиданно разновекторными. Так, например, Сергей Писарев сказал об острой необходимости принять отдельную программу, посвященную демографии и занятости. Он уверен, что если это не сделать, то Стратегию будет некому воплощать.

«Мне говорят, что миграция – нормальное явление. Но проблема есть!» – горячился он. Он привел пример педагогов, лучшие из которых покидают Алтайский край. Известный бийский учитель уехал работать в Ленинградскую область за 120 тыс. рублей. Победитель в конкурсе «Учитель года» из школы №42 тоже покинул регион.

В крае, объяснял он, во многих отраслях становится некому работать. Буквально утром к нему обратились за помощью в поиске кадров – в хозяйство Калманского района за 45 тысяч рублей. «Работать некому – главная проблема!» – резюмировал депутат.

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«Не пробовали зарплату повысить?!»

Сергей Серов в ответ начал рассказывать, как много делается на селе: растет урожайность, обновляется техника, ремонтируются дороги, ДК и ФАПы, кадры начинают воспитывать со школы. А в Стратегии определены цели и задачи и, главное, механизмы их достижения.

Резко ему ответила Мария Прусакова:

«Вы сами-то себе верите, что село расцветает? Оказывается, воспитанием нужно заниматься, чтобы люди на селе оставались. А вы не пробовали создать условия, чтобы люди скот не резали, когда закупочная цена на молоко падает с 23 до 15 рублей. Не пробовали не сайдингом школы обтягивать, а новые строить? Не ленточки у новых ФАПов разрезать, а не закрывать целые отделения? Люди на север уезжают. Из-за того, что воспитание, что ли, такое? Да никто не уехал бы с родины, от семьи, детей, если бы у них была хорошая зарплата!»

Серов начал громко спорить – так, что его пришлось успокаивать и Александру Романенко, и Сергею Писареву.

Глава экономического комитета Альберт Лунев призвал всех успокоиться и принимать Стратегию: «Все правы, молодцы, критикуют. Но, может быть, надо было вовремя, пораньше это делать, чтобы мы могли это учесть? Проект везде был размещен».

Не космодром и не метро

Его поддержал лидер фракции Сергей Приб. Он настаивал, что предложенная Стратегия сбалансированная, продуманная. Это прежняя, по его словам, была «большая, амбициозная, нереалистичнная».

«Если бы мы хотели построить космодром или метро, то это было бы нереально. У нас же все сбалансированно, мы поднимаем реальный сектор. В Стратегии все учтено», – сказал Приб.

Юрий Матвейко резюмировал, что такая острая дискуссия – «это здорово». Да, это не уникальный документ, сказал он, но качественно проработанный. Но он пожелал, чтобы Стратегия не пылилась на полке до 2035 года, а работала, чтобы власть принимала решения по ее реализации, давала поручения.

Романенко, в свою очередь, добавил, что «вопросы контроля – это, конечно, хорошо, но я призываю и самим работать».

Как рассказал глава комитета по экономической политике Альберт Лунев, документ разрабатывался в режиме максимальной открытости – прошло более 20 общественных обсуждений в самых разных форматах. Свое мнение высказали отраслевые эксперты, представители бизнеса, промышленности, переработки, общественности, науки, депутаты, представители местных администраций. Документ одобрили в федеральном правительстве.

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