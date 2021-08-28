Горняк22: Россиянин получил 19 лет тюрьмы за убийство маленьких сыновей

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Мать убитых мальчиков рассказала, что просила соцработников забрать детей у мужа до ее приезда из больницы, но к ее требованию никто серьезно не отнесся

В Якутии суд признал виновным 26-летнего жителя села Таймылыр в убийстве своих сыновей одного и двух лет, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что 19 апреля мужчина зарезал своих сыновей и попытался покончить с собой. Детей доставили в больницу, где они скончались. Мать мальчиков в это время лежала в больнице.

Женщина рассказала, что мужчина издевался над детьми, записывал их плач и отправлял ей. Семья стояла на учете как малоимущая. Подсудимый нигде не работал, он получал пенсию по инвалидности из-за ДЦП с эпилептическими припадками.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц). Подсудимый признал свою вину. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, возбудили уголовное дело против сотрудницы органов опеки по статье 293 УК РФ (Халатность). 15 апреля жена подсудимого рассказала органам опеки, что ее муж угрожает убить сыновей, но они ничего не сделали, чтобы изолировать детей от отца.

Ранее в Санкт-Петербурге молодая мать убила в лесу себя и ребенка. У девочки было редкое неизлечимое заболевание.

ТОЛК