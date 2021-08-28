Горняк22: В Кузбассе 14-летняя девочка умерла от коронавируса
Больница Фото: pixabay.com
Девочка стала самой молодой умершей от коронавируса в Кемеровской области за все время пандемии. До этого им считался 16-летний подросток
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 14-летняя девочка скончалась от пневмонии на фоне коронавируса, сообщает «НГС».
«У подростка подтвердили коронавирус и диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию», – рассказали в региональном оперштабе.
По словам врачей, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии и иммунодефицитного состояния.
Ранее в Новосибирске умер зараженный коронавирусом 12-летний подросток. У ребенка была тяжелая генетическая патология.
Горняк22: В школах Барнаула сохранят противоковидные правила
Школьник Фото: pixabay.com
Кабинетная система, термометрия и маски: школы Барнаула готовы к работе в условиях сложной эпидемиологической обстановки
Все школы Барнаула прошли приемку специальной межведомственной комиссии на готовность принять детей 1 сентября. Помимо технической оснащенности, пожарной и антитеррористической безопасности, специалисты уделили особое внимание соблюдению эпидемиологического благополучия в учебных заведениях.
Как отметил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 27 августа, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, действующие противоковидные правила в новом учебном году останутся неизменными.
«В новом учебном году сохранится прошлогодний режим противоэпидемиологической безопасности – это кабинетная система, когда учащиеся занимаются в одном классе, а педагоги приходят к ним вести урок, ступенчатое расписание (занятия у разных классов начинаются в разное время), разобщенные обеды, ну и, конечно, термометрия и масочный режим», – пояснил Муль.
Напомним, 1 сентября торжественные линейки в школах пройдут в очном режиме, однако не для всех учеников. День знаний в традиционном формате смогут отметить учащиеся 1, 9 и 11-х классов.
Горняк22: В школах Барнаула сохранят противоковидные правила
Школьник Фото: pixabay.com
Кабинетная система, термометрия и маски: школы Барнаула готовы к работе в условиях сложной эпидемиологической обстановки
Все школы Барнаула прошли приемку специальной межведомственной комиссии на готовность принять детей 1 сентября. Помимо технической оснащенности, пожарной и антитеррористической безопасности, специалисты уделили особое внимание соблюдению эпидемиологического благополучия в учебных заведениях.
Как отметил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 27 августа, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, действующие противоковидные правила в новом учебном году останутся неизменными.
«В новом учебном году сохранится прошлогодний режим противоэпидемиологической безопасности – это кабинетная система, когда учащиеся занимаются в одном классе, а педагоги приходят к ним вести урок, ступенчатое расписание (занятия у разных классов начинаются в разное время), разобщенные обеды, ну и, конечно, термометрия и масочный режим», – пояснил Муль.
Напомним, 1 сентября торжественные линейки в школах пройдут в очном режиме, однако не для всех учеников. День знаний в традиционном формате смогут отметить учащиеся 1, 9 и 11-х классов.