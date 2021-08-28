Горняк22: В школах Барнаула сохранят противоковидные правила

Школьник Фото: pixabay.com

Кабинетная система, термометрия и маски: школы Барнаула готовы к работе в условиях сложной эпидемиологической обстановки

Все школы Барнаула прошли приемку специальной межведомственной комиссии на готовность принять детей 1 сентября. Помимо технической оснащенности, пожарной и антитеррористической безопасности, специалисты уделили особое внимание соблюдению эпидемиологического благополучия в учебных заведениях.

Как отметил в ходе онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 27 августа, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, действующие противоковидные правила в новом учебном году останутся неизменными.

«В новом учебном году сохранится прошлогодний режим противоэпидемиологической безопасности – это кабинетная система, когда учащиеся занимаются в одном классе, а педагоги приходят к ним вести урок, ступенчатое расписание (занятия у разных классов начинаются в разное время), разобщенные обеды, ну и, конечно, термометрия и масочный режим», – пояснил Муль.

Напомним, 1 сентября торжественные линейки в школах пройдут в очном режиме, однако не для всех учеников. День знаний в традиционном формате смогут отметить учащиеся 1, 9 и 11-х классов.

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