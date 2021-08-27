Горняк22: В России изменили правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Дети Фото: pixabay.com

В январе прошлого года президент Владимир Путин предложил установить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для малоимущих семей

В России скорректируют правила, по которым одинокие родители, семьи с детьми от трех до семи лет и беременные женщины могут получить пособия, сообщают «Известия».

«Нововведение затронет квоты на автотранспорт. Сейчас семья не может получать выплаты, если владеет двумя машинами. При рассмотрении заявок также учитываются транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом», – рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Теперь, по ее словам, при решении вопроса о выплатах такие автомобили учитываться не будут. Изменения внесут в законодательство до конца этого года.

Напомним, что пособие на детей от трех до семи лет назначают в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Размер выплат для одиноких родителей с детьми от восьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели, составляет половину прожиточного минимума региона.

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