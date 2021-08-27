Горняк22: В Барнауле пообещали дождливое и пасмурное 1 сентября

1 сентября. День знаний. Ребенок Фото: pixabay.com

В последние дни лета в Барнаул и Алтайский край вернулась аномальная жара до +30 градусов, но в начале сентября в город вернутся дожди и похолодание

1 сентября в Барнауле и Алтайском крае ожидаются дожди и пасмурная погода. Жара сменится похолоданием до +20 градусов тепла, сообщает gismeteo.ru

В столице региона дневная температура составит от +14 до +19 градусов. В Алтайском крае ожидается до +20 градусов. В Барнауле и в остальных районах ожидаются небольшие дожди.

Ветер в День знаний будет северо-восточный, 4–8 м/с.

Ранее синоптик пообещал сибирякам теплую осень и дождливую зиму. По его словам, в России все чаще будут случаться слишком сильные волны тепла или холода.

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