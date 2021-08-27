Горняк22: Народный артист России Иван Краско попал в больницу с инсультом

Иван Краско Фото: кадр из youtube.com

По словам продюсера, актер находится в сознании, но пока очень слаб и не может стоять на ногах. В театре рассказали, что врачи надеются на быстрое восстановление

В Санкт-Петербурге 90-летнего актера Ивана Краско госпитализировали в реанимацию с инсультом, сообщает «360».

«Несколько дней назад он находился на даче и сказал, что почувствовал резкий удар в голову. В глазах потемнело, отказала нога. Но он не стал обращаться за помощью», – рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

На посещении врача настояла бывшая жена Краско, она попросила продюсера отвезти его в больницу из-за его тяжелого состояния.

«Его очень сильно качало. Он пытался отшучиваться, что все это ерунда. Ему померили давление, кардиограмму сделали. Врач сказал, что это инсульт», – объяснил он.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. С 1966 года актер служит в Театре имени Комиссаржевской. За свою карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах.

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