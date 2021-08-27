Горняк22: В Алтайском крае ждут прихода четвертой волны COVID-19 осенью

Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

Эпидемиологическая обстановка в регионе предстоящей осенью будет зависеть от каждого жителя региона, выразил уверенность министр

Четвертая волна коронавирусной инфекции ожидается осенью в Алтайском крае. Об этом в интервью «Амителу» заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

«Мы ждем ее (волну, – прим. ред). Осенью ждем роста заболеваемости», – сообщил он.

Предполагаемые масштабы процесса министр прогнозировать не стал, однако отметил, что регион готов встретить всплеск инфекции. Власти также оставляют в работе развернутые ранее госпитали.

«Будет формирование детских коллективов. Обычно в сентябре мы видим рост респираторных заболеваний. И на этом фоне дети будут разносчиками инфекции», – пояснил он.

По словам Попова, сейчас в крае в основном циркулирует дельта-штамм. Случаи заболеваемости среди вакцинированных – единичные.

Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют ухудшение эпидобстановки в Алтайском крае.

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