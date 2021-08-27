Горняк22: Молочный союз в Барнауле сообщил о жалобе в ФАС на наценки

Молочная продукция Фото: Анна Меньшикова

О проблеме говорят производители из разных регионов России. При этом почти все сети, к которым есть претензии, имеют иностранное происхождение

Молочный союз России обратился в Федеральную антимонопольную службу по поводу высоких наценок на молочную продукцию в федеральных сетях. Такое решение принято по итогам совещания объединения, которое прошло 26 августа в Барнауле.

По словам директора союза Людмилы Маницкой, речь идет об увеличении цен от 50 до 150%.

«Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию», – цитирует ее ТАСС.

Маницкая отметила, что самая высокая накрутка идет на продукты с большими молокозатратами при производстве – сыр, масло, сметану.

Ранее алтайские власти заявили о снижении цен на овощи и «молочку».

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