Горняк22: Линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут для первых, девятых и 11 классов
1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com
Все 1094 учебных заведения региона готовы к работе с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Учебный год начнется очно
Торжественные линейки в честь нового учебного года 1 сентября в школах Алтайского края пройдут не для всех классов. Об этом 25 августа на заседании краевого правительства сообщила врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.
«1 сентября, в День знаний, линейки пройдут для первоклассников, девятых и 11-х классов», – сообщила она.
При этом днем ранее другой представитель ведомства информировала, что построения на День знаний состоятся у всех школьников.
По словам Говорухиной, все учебные заведения готовы к работе с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки – это 1094 школы.
Сам учебный год начнется очно при соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции – разные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
По данным главы министерства, уже почти 62% работников сферы образования получили прививку от COVID-19.