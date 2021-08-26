Горняк22: Линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут для первых, девятых и 11 классов

1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com

Все 1094 учебных заведения региона готовы к работе с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Учебный год начнется очно

Торжественные линейки в честь нового учебного года 1 сентября в школах Алтайского края пройдут не для всех классов. Об этом 25 августа на заседании краевого правительства сообщила врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.

«1 сентября, в День знаний, линейки пройдут для первоклассников, девятых и 11-х классов», – сообщила она.

При этом днем ранее другой представитель ведомства информировала, что построения на День знаний состоятся у всех школьников.

По словам Говорухиной, все учебные заведения готовы к работе с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки – это 1094 школы.

Сам учебный год начнется очно при соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции – разные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

По данным главы министерства, уже почти 62% работников сферы образования получили прививку от COVID-19.

ТОЛК