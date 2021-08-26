Горняк22: Названы регионы, откуда и куда чаще всего мигрируют россияне

Миграция населения Фото: pixabay.com

Чаще всего россияне уезжают из своих родных регионов в южные субъекты и области, которые наиболее близко расположены к крупным городам

Чаще всего в прошлом, 2020 году в России мигрировали жители Чукотского автономного округа, Еврейской автономной, Магаданской, Мурманской, Томской и Омской областей, а также Северной Осетии и Хабаровского и Забайкальского краев, сообщает ТАСС.

При этом чаще всего люди переезжали в Севастополь, Крым, Краснодарский край, Ленинградскую, Московскую, Калининградскую, Тюменскую и Калужскую области, а также Адыгею и Ингушетию.

По словам демографа Алексея Ракши, люди переезжают в те регионы, где либо лучше климат и ниже цены, либо где больше возможностей для карьерного роста и выше заработные платы, пишет РБК.

При этом заметен приток мигрантов не в крупнейшие города России, а в основном те населенные пунткты, которые находятся недалеко от них, и жизнь там дешевле.

Интересный факт: в 2020 году женщины чаще решались покинуть свои родные края – 1,8 млн против 1,6 млн мужчин-мигрантов.

В целом из одного региона в другой за год переехали 3,52 млн человек. Это самый низкий показатель за последние девять лет.

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