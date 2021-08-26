Горняк22: Астрологи рассказали, как знакам зодиака нужно восстанавливать силы

Знаки Зодиака Фото: pexels.com

Водолеям для восполнения сил стоит попробовать волонтерство, а Рыбам, чтобы восполнить энергию нужно заняться творчеством

Овнам чтобы расслабиться и очистить голову нужно заняться спортом, а Тельцам в момент упадка сил лучше сходить на расслабляющие процедуры, рассказали астрологи, сообщает «Слово и Дело».

«Близнецам поможет справиться с унынием источник новых знаний. Рождённым под знаком Рака можно сходить к психологу или завести личный дневник. Это поможет им разобраться в себе. Львам восполнить энергию поможет создание чего-либо нового», – отметили специалисты.

По словам экспертов, Девам в трудные моменты стоит заняться уборкой. Весам рекомендуется практиковать самовнушение и повторение одних и тех же установок. Для Скорпионов лучший способ отдохнуть – это побыть в одиночестве.

Стрельцу восстановить силы поможет что-то новое в жизни, а Козерогам нужно делать больше перерывов от работы и бездельничать.

Ранее астрологи названы три пары знаков зодиака, которым не по пути в личной жизни. По мнению экспертов, такие союзы приведут только к ссорам и скандалам.

ТОЛК