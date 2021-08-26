Горняк22: Выросший ребёнок с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу

Суд. Арест Фото: pixabay.com

На обложке альбома, вышедшего в 1991 году, изображен обнаженный младенец, плывущий под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке

В Лос-Анджелесе 30-летний Спенсер Элден, который появился в возрасте четырех месяцев на обложке альбома группы Nirvana Nevermind, обвинил группу в нарушении законодательства о детской порнографии и подал в суд, сообщает ТАСС.

По словам Элдена, его имя всегда будет связано с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой его подвергли несовершеннолетним. Ответчики намеренно распространяли изображение с детской порнографией по всему миру.

Мужчина заявил, что он не получил никаких выплат, кроме 200 тысяч долларов, которые заплатили его родителям в день съёмки. Кроме того, по его словам, родители не подписывали разрешение на использование фотографии.

Спенсер Элден подал иск против 17 ответчиков, среди которых оказались фотограф, бывшие участники группы и звукозаписывающие компании. От каждого мужчина потребовал компенсацию в размере 150 тысяч долларов.

Ранее умер 80-летний барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Он скончался в окружении своей семьи в одной из больниц Лондона.

ТОЛК