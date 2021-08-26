Горняк22: Новосибирская фирма хочет скупить свободные участки под высотки в Барнауле

Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

Новосибирская компания «Вира-Строй» претендует на большинство земельных участков в Барнауле, которые власти готовят к торгам. Все территории предназначены под высотную застройку

Фирма «Вира-Строй» из Новосибирска оказалась самым активным претендентом на участки в Барнауле, которые власти готовят к передаче под застройку высотным жильем. Ранее в регионе подготовили базу земель под индивидуальные и многоквартирные дома и отметили их на кадастровой карте. Этот вопрос обсуждался 25 августа в управлении Росреестра по Алтайскому краю.

Что за проект

Банк участков создавался совместно с региональным Министерством имущественных отношений за счет смены назначений. Например, раньше территория использовалась в сельскохозяйственных, промышленных, коммерческих, бытовых целях, а сейчас такая деятельность потеряла актуальность, и территория пустует. Есть и такие земли, которые просто не использовались. Теперь их вводят в оборот для нового жилья.

Росреестр показал 31 участок в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Заринске, Яровом. Совокупная площадь составляет 1,3 тыс. га, при этом порядка 1,1 тыс. га приходится на столицу края. Земли свободны от застройки и сформированы под точечную либо комплексную застройку. Большинство из них обеспечено инженерной инфраструктурой.

В специальном сервисе ведомства любые компании и частные лица могут подать заявку на понравившийся участок. Однако без торгов получить лот не удастся. Их организует минимущество при наличии претендентов. Только оно решает, когда сможет предложить объект, по какой цене и на каких условиях (продажа или аренда).

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На что претендуют застройщики

При ощутимом дефиците земель под высотную многоквартирную застройку местные девелоперы активности не проявляют. Единственным претендентом, подавшим заявки сразу на шесть из восьми таких участков в Барнауле, стала компания «Вира-Строй», которая работает в Новосибирске, а в 2015 году зашла в столицу Алтайского края и начала возводить жилой квартал «Матрешки».

Как рассказала «Толку» заместитель руководителя управления Росреестра Елена Саулина, застройщика заинтересовал квартал 2012 для комплексной застройки. Он находится за ТЦ «Метро» и занимает 21 га. Здесь запланировано восемь домов от 14 до 18 этажей, детсад, школа с бассейном, поликлиника, торговый центр, гаражный комплекс и конечная остановка троллейбусов.

Также девелопер оставил заявку на все неразыгранные участки на ул. 6-й Нагорной, 15г, где еще в 2011 году пытался возвести квартал «СтройГАЗ». Но после банкротства компании земли вернулись в краевую собственность, а теперь распродаются на торгах и осваиваются разными застройщиками.

Кроме этого, фирма «Вира-Строй» намерена получить территорию на ул. Сухэ-Батора, 39 (пересечение с ул. Панфиловцев). Ее площадь составляет 0,6 га. Земля предназначена под точечный высотный ЖК. Сейчас здесь располагается открытая автостоянка.

Активность застройщика связана не столько с желанием купить все земли сразу, сколько с необходимостью запуска процедуры торгов. Ожидается, что их организуют в конце текущего года. Здесь на участки будут претендовать и другие игроки, причем у заявителя не будет преимущественного права выкупа. Учитывая опыт предыдущих аукционов, цена может вырасти в разы.

Интересно, что еще две заявки поступили от физлиц из Пскова. Они претендуют на земли по ул. Новосибирской и в пос. Власиха, где вакантны участки от 3,5 до 5,7 га, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. На таких площадях иногородние инвесторы смогут возвести даже небольшие коттеджные комплексы. Еще два частных лица подали заявки на земли под ИЖС в Бийске.

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Что еще обсудили в Росреестре

В ведомстве также рассказали о «гаражной амнистии», которая стартует с 1 сентября по всей стране, а завершится через пять лет. За это время граждане смогут в упрощенном порядке оформить в собственность по любым документам гараж и участок под ним. Но это коснется лишь капитальных и несамовольных строений.

Также в Росреестре отмечают рост сделок в электронном виде, что связано с пандемией. В текущем году доля таких операций выросла с 16 до 30%. Кстати, госпошлина в этом случае составляет 1,4 тыс. рублей (а не 2 тыс., как при очной подаче документов), и срок – лишь один рабочий день вместо трех–пяти. Другое преимущество в том, что человеку не нужно выходить из дома или выезжать в другой регион. Из недостатков – нужна электронная подпись, которая тоже стоит денег.

Другое нововведение Росреестра позволит обезопасить граждан от потери недвижимости. Сейчас при любом обращении заявителя просят указать адрес электронной почты, который вносят в специальную базу. Это делается для того, чтобы в дальнейшем при любых операциях с объектом направить владельцу уведомление. Так он сможет вовремя узнать, если мошенники попытаются переоформить права без его ведома, и предотвратить их действия.

ТОЛК