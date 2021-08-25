Горняк22: Российских туристов задержали в Турции за издевательство над черепахой
Черепаха Фото: pixabay.com
Пока не известно, какое наказание грозит туристам за такой проступок, но в Турции за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность
В Турции двух российских туристов задержали за издевательство над редкой морской черепахой, сообщает «Лента.ру».
Об инциденте стало известно после того, как мужчины выложили в соцсети фото с крупной черепахой, которую они поймали на пляже. На фото можно увидеть, как туристы давят руками на панцирь животного, а также встают на нее ногами.
Позже труп черепахи нашли работники местного отеля. Снимки жестокого обращения дошли до Ассоциации по защите морских животных, которая обратилась в полицию. Подозреваемых задержали.
Ранее суд вынес приговор живодерке, поедавшей собак в алтайском селе. Год назад в Сети появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью умерщвляет пса.