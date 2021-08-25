Горняк22: В алтайских ковидниках резко сократилось число тяжелобольных в реанимациях

Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

После непрерывного роста числа больных коронавирусом, попадавших в реанимации госпиталей, всего за сутки произошло их резкое снижение

На 168 тяжелобольных коронавирусом стало меньше за последние 24 часа в ковидных госпиталях Алтайского края. Об этом стало известно из ежедневной оперативной сводки оперштаба по предотвращению распространения инфекции в регионе.

Так, на 24 августа в реанимациях госпиталей находятся 655 человек с подтвержденным коронавирусом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. При этом сутками ранее таких пациентов было 823 (еще днем ранее – 825).

Примечательно, что число находящихся на искусственной вентиляции легких остается приблизительно одинаковым – 207 днем ранее и 202 сейчас.

К слову, в настоящее время в крае постепенно снижается число ежесуточно выявляемых новых случаев коронавируса. Сейчас это 262 случая (неделей ранее было 273). В день снижение составляет один–два случая к предыдущему дню.

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