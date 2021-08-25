Горняк22: В Алтайском крае два дня будет ограничено движение на трассах

Алтайскую трассу перекроют из-за движения военных колонн Фото: "Барнаул 22"

Дважды по три часа на некоторых участках трасс нельзя будет проехать. Водителей призывают с пониманием отнестись к ограничениям

24 и 25 августа в связи с плановым движением военных колонн будут снова перекрыты участки дорог в Алтайском крае. Проезд временно будет ограничен для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

24 августа с 17.40 до 20.30 – на участке автодороги «поселок Баюновские Ключи – трасса Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «Подъезд к селу Фирсово» – село Фирсово – дорога «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – поселок Бобровка»;

25 августа с 11.10 до 14.00 – на участке автодороги «поселок Бобровка – дорога «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – село Фирсово – дорога «Подъезд к селу Фирсово» – трасса Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Баюновские Ключи».

ГАИ Алтайского края призывает водителей с пониманием отнестись к временно затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать проезд, чтобы не встать в пробку на данных участках во время ограничения проезда.

ТОЛК