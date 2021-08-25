Горняк22: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Пенсионер Фото: pixabay.com

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что инициатива позволит решить проблему с инфляцией

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, по которому всем пенсионерам разово выплатят 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

Пенсионеры смогут получить единовременную выплату в сентябре 2021 года. При этом не нужно будет подавать никаких заявлений. Пособие будет начисляться по документам, которые имеются в выплатном или пенсионном деле.

Средства направят из федерального бюджета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что выделение средств на выплаты не приведет к увеличению налогов.

Ранее стало известно, что Путин предложил выплатить пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч рублей. По словам президента, это коснется всех пожилых россиян, в том числе и работающих.

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