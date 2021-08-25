Горняк22: Соцсети: трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Бийск

ДТП Фото: В Курсе 22

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС и скорая реанимационная помощь для пострадавших. Подробности аварии уточняются

24 августа на трассе Барнаул – Бийск возле села Шубенка произошло серьезное ДТП – Lexus столкнулся с легковушкой, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

На кадрах видно, что у Lexus сильно разбита передняя часть, второй участник ДТП улетел в кювет, также получив серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в ДТП пострадали пять человек, среди них двое детей.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила трех девочек на велосипедах, одна из них скончалась по дороге в больницу.

ТОЛК