Горняк22: Жители барнаульской многоэтажки задыхаются от вони из-за отравленных крыс

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Жители уверяют, что, несмотря на обещания, управляющая компания так и не убрала мертвых крыс из подвала и они продолжают «кошмарить» жильцов

В Барнауле жильцы дома на улице Юрина, 305, жалуются на невыносимую вонь из-за крыс, которых отравили в подвале, сообщает «КП на Алтае».

Так, жительница дома Наталья Латарцева рассказала, что с 16 августа в квартире стоит жуткий запах. Как оказалось, УК ДЕЗ №1 потравила крыс в подвале, но не убрала тушки.

«В итоге дохлые крысы теперь разлагаются, от чего на весь подъезд стоит ужасная вонь. Мы подали заявку в управляющую компанию, чтобы крыс убрали, но безрезультатно. Жалобы тоже ни к чему не привели», – сказала она.

По словам женщины, в администрации Ленинского района ей ответили, что связались с УК, но там объяснили, что к ним никаких жалоб не поступало.

Первый замначальника по ЖКХ администрации Ленинского района Евгений Авраменко разъяснил в свою очередь, что травля крыс была запланированным мероприятием.

«В ДЕЗ №1 нас заверили, что в ближайшее время будут организованы работы по уборке и очистке помещения от погибших грызунов. Также планируется обработка хлорной известью, чтобы убрать неприятный запах», – сказал чиновник.

В управляющей компании изданию заявили, что крыс уже убрали – осталось провести дезинфекцию.

Однако Латарцева сообщила, что запах никуда не делся, а в ДЕЗ жителям предложили оставить туши и засыпать помещение хлоркой, на что они ответили отказом.

Ранее бийчане пожаловались на вонь из-за «склада» мусора. Так, жильцы домов по адресам: улица Разина, 74 и 76, рассказали, что рядом с общежитием (ул. Васильева, 45) мусор вывозят только с баков, а тот, что скопился вокруг, остается лежать и гнить.

ТОЛК