Горняк22: Инвесторы «угрожают» Алтаю пятизвездочными отелями сетей Radisson и Marriott

Парк-отель "Ая" Фото: Виталий Барабаш

Строительство отелей международных сетей в Алтайском крае не только повысит качество отдыха в регионе, но и значительно поднимет чек на проживание во всех гостиницах

Инвесторы, финансирующие туризм в регионе, обещают построить на Алтае новые отели уровней разной звездности. В том числе речь идет о трех, четырех и пятизвездочных средствах размещения под брендом международных гостиничных компаний, таких как Radisson и Marriott. Об этом заявили представители Парка-отеля «Ая» и компании «Новые вершины».

Еще один крупный инвестпроект реализует Altai Palace, где до 2025 года построят сразу три отеля сегмента премиум. Об этом топ-менеджеры бизнеса рассказали главе Ростуризма Зарине Догузовой на встрече 20 августа. «Толк» выслушал, почему новые отели повысят чек на отдых на Алтае и зачем региону надо больше «трешек», а не «пятерок».

Есть смысл вкладываться

Три крупных игрока рынка в ближайшие годы планируют вкладывать миллиарды рублей в развитие туризма на Алтае.

Финансовый директор группы компаний «Altai Palace» Дмитрий Филяков сообщил Зарине Догузовой, что к 2021 году турпоток в игорную зона «Сибирская монета» достиг 120 тыс. человек в год, и это не предел. В планах за несколько лет увеличить количество гостей почти в четыре раза.

Топ-менеджер компании заявил, что он высоко оценивает потенциал игорной зоны. Совместно с правительством региона уже разработана концепция ее дальнейшего развития. Разработкой занималась международная компания Accor (крупнейший международный гостиничный оператор, – прим. ред).

«Планируется построить отели трех, четырех и пяти звезд. Также мы обратились в международную компанию для проведения маркетингового исследования. Они проведут анализ нашей концепции и оценят заполняемость вновь построенных отелей. Отчет о маркетинговом исследовании будет готов осенью 2021 года», – заявил Филяков.

Дмитрий Филяков, финансовый директор группы компаний «Altai Palace» Фото: Виталий Барабаш

Исполнительный директор компании «Новые вершины» (занимаются развитием Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», – прим. ред.) Кирилл Светличный согласился с коллегой по поводу возможностей развития туристического потенциала края. Инвестор из Санкт-Петербурга заявил, что сегодня есть запрос на «большие и знаковые проекты».

«Привлекательность региона огромная, есть на что посмотреть. И многие люди из центральной части России не представляют, что такое Алтай. Возвратность туриста, если мы говорим о развитии отрасли, очень важна. Это один из основных факторов чтобы здесь делать такие проекты», – заявил Светличный.

Туристический поток на «Бирюзовую Катунь», по словам спикера, в год составляет более 350 тыс. человек. И есть куда развиваться.

«Это большой поток. Мы видим потенциал увеличения выплат по реализации нашего проекта и понимаем, что можем увеличить его с учетом турпотока по Чуйскому тракту», – говорит Светличный.

Исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный Фото: Виталий Барабаш

Инвестор также разработал концепцию развития территории. Над ее созданием работали российские архитектурные бюро и зарубежная компания. Сейчас проекты находятся на утверждении у акционера.

Многомиллиардные вложения

Altai Palace собираются вложить в развитие зоны 8,6 млрд рублей, заявил Филяков. Инвестпроект состоит из двух этапов. Первый планируют начать в 2022 году и закончить уже в 2023-м. За этот период в игорной зоне должны появиться вертолетная площадка, слот-зал, SPA-центр, летние водные комплексы, отель и аппарат-отель уровня четырех звезд. На это уйдет 4,7 млрд.

Второй этап намерены реализовать за 2024-2025 годы. На территории построят отель-виладж категории пять звезд, состоящий из 40 отдельно стоящих шале (80 номеров), еще один отель этой же звездности на 250 номеров, казино, слот-зал, ресторан, бассейн и летние водные комплексы. Объем инвестиций – 3,9 млрд рублей.

Филяков заявил, что 6,88 млрд (80% от общей суммы инвестиций) – это заемные средства банка (готовится соглашение со Сбером), и 1,72 млрд (20%) – собственные средства компании.

«Срок кредитной линии – 10 лет, предварительно согласованная процентная ставка – 9,5% годовых. Сбербанк и мы в частности планируем подать заявку на получение субсидии по компенсации ключевой ставки и, согласно постановлению России, эффективная ставка для нас, как для инвесторов, составит 3% годовых, что позволит нам достичь очень хорошей окупаемости», – заявил инвестор.

По словам Филякова, после того, как они реализуют инвестпроект полностью, турпоток игорной зоны должен вырасти в несколько раз. Так, к 2025-му году он должен составить 425 тыс. человек в год, а в 2027-м до 500 тыс. человек.

«В Сибирской монете создадим туркластер, который будет точкой притяжения туристов со всей России и за границы. Но чтобы планы реализовались, мы нуждаемся в федеральной поддержке в части привлечения льготного субсидирования», – обратился бизнесмен к главе Ростуризма.

Дмитрий Филяков, финансовый директор группы компаний «Altai Palace» Фото: Виталий Барабаш

Компания «Новые вершины» также приступает к реализации своего проекта – строительство горнолыжного курорта.

20 августа, 8:51

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Кирилл Светличный рассказал, что планируется запустить кресельные и гондольно-кресельные подъемники. Общая пропускная способность канатных дорог составит 4,7 тыс. человек в час.

Всего будет построено 12 трасс с общей протяженностью 20 км, самая длинная – 2,5 км. Гендиректор пообещал освещение для возможности кататься в вечернее время, а также систему искусственного оснежнения.

Также в планах у инвестора строительство четырех гостиничных комплексов категорий трех, четырех и пяти звезд. Обсуждается строительство комплекса, где в качестве вариантов для размещения гостям предложат шале. Всего планируется создать более 1 тыс. номеров.

Общая сумма заявленных инвестиций составляет 25 млрд рублей. Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года большей части запланированных объектов: канатной дороги, подъемников и отелей.

«Ведем разработку бизнес-плана, чтобы также поучаствовать в программе по субсидированию ставки, потому что это очень большая мера поддержки, без которой реализация этих проектов невозможна», – также обратился к Догузовой спикер.

Radisson и Marriott

Сразу два инвестора заявили о желании построить отели международной сети. Так представитель комплекса «Парк-отель Ая» Евгений Вдовин рассказал Догузовой, что его объект – один из самых посещаемых в стране, поэтому важно создавать отели высокого европейского уровня. В первую очередь идет речь о создании мест размещения уровня четырех звезд.

Евгений Вдовин, представитель Парк-отеля «Ая» Фото: Виталий Барабаш

Он, как и его коллеги, тоже заявил о необходимости заявиться в программу по льготному финансированию.

«Мы заявились по поводу льготного финансирования и будем благодарны в части содействия выделения нам [кредита]. У нас есть принципиальные договоренности с Marriott, это конгресс на 250 мест пять звезд, соглашение с ними имеется, проектирование предварительно уже осуществляем», – поделился Вдовин.

Кирилл Светличный также рассказал о возможности строительства на Алтае отелей двух мировых брендов – Radisson и Marriott. По его словам, места размещения такого уровня – это дополнительный якорь для туристов. Однако присутствие игроков такого уровня неизбежно приведет к повышению стоимости отдыха на Алтае в целом.

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«Мы рассматриваем вопрос сотрудничества с международными операторами, группа компаний Radisson и Marriott. Со всеми общаемся и пытаемся для себя вывести стратегию. Надо отдавать себе отчет, что на текущий момент цены достаточно высоки для региона. И привлечение международных операторов еще больше повысит стоимость среднего чека в целом по краю», – объяснил инвестор.

Светличный добавил, что крупные отели поднимут планку сервиса и комфорта, а маленьким объектам придется «подтягиваться».

«Это повлечет дополнительные затраты, и все равно так или иначе будет отражаться на итоговой стоимости», – заявил топ-менеджер.

Позиция Ростуризма

Зарина Догузова похвалила желание инвесторов завести на рынок международных игроков.

«Как бы вы все ни старались, только конкуренция поможет нам создать действительно качественный продукт. Как только рядом появляется качественный современный отель под международным брендом, где совершенно другие требования к сервису и качеству, все остальные будут вынуждены либо цену снижать, либо повышать качество», – считает глава Ростуризма.

Она добавила, что цены на отдых устанавливает не государство, а рынок. И чем больше качественных современных отелей, тем выше конкуренция и тем лучше соотношение цена-качество.

«И вопрос не в ценах, вопрос в том, чтобы в отель, куда едет турист, соответствовал заявленному уровню. Здоровая конкуренция – это то, что нам надо создать. Нам надо, чтобы вы все между собой конкурировали», – подчеркнула Догузова.

Глава Ростуризма Зарина Догузова Фото: Виталий Барабаш

Также она «прошлась» по теме пятизвездочных отелей. На заявление инвесторов, что «надо больше «пятерок», Догузова заметила, что это утверждение правильное лишь отчасти.

«И да, и нет. «Пятерки» нужны. Но я не считаю, что они нужны больше, чем «трешки» и «четверки». Нам нужны качественные и современные отели в каждой категории звездности. Потому что иногда в такой «трешке» отдохнешь, что она получше многих пятизвездочных будет. И я хочу, чтобы люди со средним достатком или достатком ниже среднего могли поехать и качественно отдохнуть», – резюмировала глава Ростуризма.

Один Алтай

Еще одна просьба, которая прозвучала от бизнеса Догузовой – помощь в продвижении Алтая в целом, без деления на Алтайский край и Республику.

«Мы просим вас тоже об этом подумать и поучаствовать вместе с нами. Нужны какие-то мероприятия, нацеленные на продвижение региона в целом. Мы не хотим разделять Алтайский край и Республику. На наш взгляд мы не можем существовать отдельно друг от друга», – заявил Светличный.

ТОЛК