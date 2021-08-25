Горняк22: Что обязательно нужно сделать 25 августа на Фотю Поветенного
Смородина. Ягода Фото: pixabay.com
В этот день наши предки обязательно делали уборку в нежилых помещениях, собирали черемуху, изгоняли нечистую силу и сеяли озимые
25 августа отмечается народный праздник Фотя Поветенный. По-другому его называют «День святого огня», «Праздник огня», «День мучеников Фотия и Аникиты». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 25 августа
25 августа в народе было связано с уборкой нежилых помещений. Наши предки такие места называли поветями. Отсюда и название праздника.
В этот день проводили обряды изгнания нечистой силы с помощью верескового веника, которым мели по полу.
На Фотю Поветенного во многих областях на Руси сеяли озимые, а после чего тоже принимались за уборку. Этот обычай был и до сих пор у многих людей остается обязательным.
Сегодня также принято собирать созревшую черемуху.
Народные приметы 25 августа
- Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим.
- Если день выдался пасмурным и дождливым – ясных теплых дней ранней осенью будет мало.
- Если кошка моет шерсть на голове – будет тепло и солнечно.
- Если ясно и тепло – уродится белый гриб.
- Курительная трубка трещит при курении – к дождю.
- Петухи теряют перья в это время – к затяжной осени.
- Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя.
Именины 25 августа
В этот день именины празднуют Илья, Герман, Ефим, Петр, Яков, Иван, Виссарион, Антон, Аркадий и Николай.
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