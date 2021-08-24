Горняк22: Грузовик перевернулся после ДТП на алтайской трассе

ДТП Фото: В КУРСЕ 22

О пострадавших в аварии пока ничего не известно. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи

Днем 23 августа на трассе Рубцовск – Барнаул произошла авария, в результате которой грузовой автомобиль перевернулся на бок, а легковушка слетела в кювет. Об этом сообщают очевидцы в паблике «В КУРСЕ 22».

Информация, что стало причиной аварии и есть ли в ней пострадавшие, уточняется.

Ранее иномарка перевернулась на бок в Индустриальном районе Барнаула, пострадали два человека.

ТОЛК